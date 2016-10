Motorvision.TV 04:55 bis 05:45 Motorsport Isle of Man Tourist Trophy 2015 TT 2015: The Beginners Guide GB 2015 Stereo 16:9 Merken Die erstmals im Jahr 1907 ausgetragene Tourist Trophy auf der Isle of Man gilt bis heute als das härteste und gefährlichste Straßenkurs-Motorradrennen der Welt. Auf einer Strecke von 37 Meilen sind die schnellsten Fahrer auf ihren Superbikes mit durchschnittlich 190 km/h unterwegs, auf freier Strecke zeigt der Tacho bis zu 300 km/h an. Motorvision TV zeigt an 12 aufeinanderfolgenden Tagen alle Rennen, Vor- und Nachberichte. Erster Rennevent der TT 2015 ist das RST Superbike Race. TT-Star Michael Dunlop kündigte überraschend wenige Tage vor Beginn der Rennen seinen Vertrag mit Yamaha und wechselt zurück auf BMW. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Isle of Man Tourist Trophy