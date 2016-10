Motorvision.TV 08:25 bis 13:40 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Bank of America 500, Charlotte Motor Speedway USA 2016 Stereo 16:9 Merken Auftaktrennen zur Contender Round im Chase um den NASCAR Sprint Cup 2016 auf dem 1,5-Meilen Oval von Charlotte. 334 Runden sind unter Flutlicht beim zweiten Stopp der NASCAR Königsklasse auf der Strecke in North Carolina zu fahren. Nur noch die besten 12 Piloten in der Chase Tabelle sind ab Charlotte noch im Meisterschaftsrennen vertreten und Kämpfen um den Einzug ins Finale. Das Vorjahresrennen fiel wegen Regens ins Wasser und musste verschoben werden. Am nächsten Tag hieß der glückliche Sieger dann Joey Logano. Widerholung des LIVE-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series