Sky Action 22:50 bis 00:25 Actionfilm Everly - Die Waffen einer Frau USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hure Everly (Salma Hayek) handelt sich Ärger mit ihrem Boss ein: Yakuza-Gangster Taiko (Hiroyuki Watanabe) hat herausgefunden, dass sie nebenbei als Spitzel für die Polizei arbeitet. Ein Verrat, der nur mit dem Tod gesühnt werden kann. Rasend vor Wut, setzt er ein Kopfgeld auf sie aus. Und bald hat Everly alle möglichen Killerkommandos am Hals. So einfach will sich die Schöne allerdings nicht in ihr Schicksal fügen - und geht zum Gegenangriff über. - Ultrasexy und bewaffnet bis an die Zähne: Salma Hayek schickt in der blutigen Actionfarce reihenweise fiese Killer in die Hölle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Salma Hayek (Everly) Hiroyuki Watanabe (Taiko) Akie Kotabe (Dead Man) Jennifer Blanc (Dena) Togo Igawa (Sadist) Caroline Chikezie (Zelda) Gabriella Wright (Anna) Originaltitel: Everly Regie: Joe Lynch Drehbuch: Yale Hannon, Joe Lynch Kamera: Steve Gainer Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18