Sky Action 07:50 bis 09:35 Horrorfilm Nothing Left to Fear - Das Tor zur Hölle USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zusammen mit seiner Familie tritt Pastor Dan (James Tupper) eine neue Stelle auf dem Land an. Seiner Tochter Rebecca erscheint in ihren Träumen eine Frau, die sich die Pulsadern aufschneidet. Bald darauf verletzt sich ihre Schwester Mary an einem Zahn, der in einen Begrüßungskuchen eingebacken wurde. Als Mary immer kränker wird und sich in die Gestalt aus Rebeccas Alpträumen verwandelt, merkt Pastor Dan, dass in seiner Gemeinde teuflische Dinge passieren. - Unheimlicher Horror, produziert von "Guns N' Roses"-Ex-Gitarrist Slash. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Heche (Wendy) James Tupper (Dan) Ethan Peck (Noah) Rebekah Brandes (Rebecca) Jennifer Stone (Mary) Clancy Brown (Kingsman) Carter Cabassa (Christopher) Originaltitel: Nothing Left to Fear Regie: Anthony Leonardi III Drehbuch: Jonathan W.C. Mills Kamera: Martin Coppen Musik: Nicholas O'Toole, Slash Altersempfehlung: ab 16

