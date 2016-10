Sky Action 00:45 bis 02:25 Actionfilm The Courier USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Kurier (Jeffrey Dean Morgan) wickelt für die Unterwelt von New Orleans brisante Lieferungen pünktlich und diskret ab. Doch sein neuer Auftrag erweist sich als lebensgefährlich: Für einen getarnten FBI-Agenten (Til Schweiger) soll er einem spurlos verschwundenen Killer (Mickey Rourke) einen Koffer überbringen. Bald merkt er, dass er und der Killer eine gemeinsame Vergangenheit teilen. - Temporeicher Actionthriller mit raffinierter Story und starken Stars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Dean Morgan (The Courier) Mickey Rourke (Maxwell) Til Schweiger (Lispy) Lili Taylor (Mrs. Capo) Miguel Ferrer (Mr. Capo) Mark Margolis (Stitch) Josie Ho (Anna) Originaltitel: The Courier Regie: Hany Abu Assad Drehbuch: Brannon Coombs, Pete Dris Kamera: Antonio Calvache Musik: Nima Fakhrara Altersempfehlung: ab 18