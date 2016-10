Sky Action 12:05 bis 13:45 Actionfilm Halb tot USA, D 2002 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alcatraz ist wieder geöffnet - brutaler und sicherer denn je. An Ausbruch ist nicht zu denken - aber vielleicht an Einbruch. Der ehemalige Vollzugsbeamte Don Johnson verfolgt einen verrückten Plan: Er will mit einer Elitetruppe in die High-Tech-Festung eindringen und einen zum Tode Verurteilten zwingen, das Versteck von 200 Millionen Dollar in Gold zu verraten. Mit Hilfe des Häftlings Nick Fraser setzt FBI-Agent Sascha Petrosevitch alles daran, die Eindringlinge aufzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Sasha Petrosevitch) Morris Chestnut (49er One / Donny) Ja Rule (Nick Frazier) Nia Peeples (49er Six) Tony Plana (Warden El Fuego) Kurupt (Twitch) Michael Taliferro (Little Joe) Originaltitel: Half Past Dead Regie: Don Michael Paul Drehbuch: Don Michael Paul Kamera: Michael Slovis Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16