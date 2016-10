Der ehemalige Söldner Nick Wild (Jason Statham) finanziert mit Security-Jobs in Las Vegas seine Spielsucht. Als seine Ex-Freundin (Dominik García-Lorido) vergewaltigt und verprügelt wird, legt er sich mit ihren Peinigern um den Mafioso Danny DeMarco (Milo Ventimiglia) an. Das bringt ihm mit einem Schlag viel Geld ein, das ihm die lang geplante Flucht aus Las Vegas ermöglicht, hetzt ihm jedoch auch nach Rache dürstende Gangster auf den Hals. - Remake des Burt-Reynolds-Klassikers "Heat" von 1986, mit Jason Statham in einer actionreichen und psychologisch komplexen Rolle. In Google-Kalender eintragen