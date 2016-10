Sky Action 10:35 bis 12:20 Thriller Good Neighbours CDN 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Victor (Jay Baruchel) ist gerade nach Montreal gezogen. In seinem Mietshaus lernt er den im Rollstuhl sitzenden Spencer (Scott Speedman) und die Katzenliebhaberin Louise (Emily Hampshire) kennen. Während die wegen ihrer Haustiere Zoff mit einer fiesen Nachbarin hat, macht in der Stadt ein Serienkiller Jagd auf junge Frauen. - Schwarzhumoriger Thriller mit ungewöhnlichen Figuren und reichlich Spannung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Baruchel (Victor) Scott Speedman (Spencer) Emily Hampshire (Louise) Anne-Marie Cadieux (Valérie) Diane D'Aquila (Miss Van Ilen) Xavier Dolan (Jean-Marc) Clara Furey (Nathalie) Originaltitel: Good Neighbours Regie: Jacob Tierney Drehbuch: Jacob Tierney Kamera: Guy Dufaux Altersempfehlung: ab 16