Sky Action 09:05 bis 10:35 Fantasyfilm Schwerter des Königs - Die letzte Mission CDN, BUL 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Profikiller Hazen Kaine (Dominic Purcell) hat noch einen letzten Auftrag zu erledigen, bevor er den Job an den Nagel hängen und ein neues Leben beginnen kann. Doch dann gerät er mit einer mysteriösen Halskette in Kontakt, die ihn in die Vergangenheit teleportiert - und zwar ins Mittelalter! Dort muss Kaine gegen Drachen und andere mittelalterlichen Feinde antreten. - Dritter Teil von Uwe Bolls actionreicher Fantasy-Saga. Schauspieler: Dominic Purcell (Hazen Kaine) Marian Valev (Tervin / Ayavlo) Ralitsa Paskaleva (Arabella) Daria Simeonova (Emeline) Marina Dakova (Alys) Bashar Rahal (Ulrich) Nikolai Sotirov (Tybalt) Originaltitel: In the Name of the King 3: The Last Mission Regie: Uwe Boll Drehbuch: Joel Ross Kamera: Mathias Neumann Musik: Jessica de Rooij Altersempfehlung: ab 16