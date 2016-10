Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Die Party geht weiter USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Lafayette (Nelsan Ellis) glaubt, sein letztes Stündlein habe geschlagen: Vampir Eric (Alexander Skarsgård) hält ihn in seinem Keller gefangen und scheint nicht gewillt, ihn lebend wieder gehen zu lassen. Sookie (Anna Paquin) freundet sich unterdessen mit Bills Mündel Jessica (Deborah Ann Woll) an. Sie lässt sich sogar überreden, das Mädchen zu ihren Eltern zu bringen. Eine dumme Idee, denn das Wiedersehen gerät völlig außer Kontrolle. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Mehcad Brooks (Eggs) Originaltitel: True Blood Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Brian Buckner Kamera: Romeo Tirone Altersempfehlung: ab 16