Sky Atlantic HD 15:50 bis 17:10 Serien Downton Abbey Gebrochene Herzen GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Edith (Laura Carmichael) berät mit ihrer Mutter, ob sie Bertie (Harry Hadden-Paton) die Wahrheit über Marigold sagen soll. Mary (Michelle Dockery) will Henry Talbot (Matthew Goode), der um seinen Freund Charlie trauert und auf Marys Unterstützung hofft, nicht wiedersehen. - Elegisches, preisgekröntes Familienepos von Oscarpreisträger Julian Fellowes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Bonneville (Robert Crawley, Earl of Gratham) Laura Carmichael (Lady Edith Crawley) Jim Carter (Charles Carson) Raquel Cassidy (Baxter) Brendan Coyle (John Bates) Michelle Dockery (Lady Mary Crawley) Kevin Doyle (Joseph Molesley) Originaltitel: Downton Abbey Regie: David Evans Drehbuch: Julian Fellowes Kamera: Graham Frake Altersempfehlung: ab 12

