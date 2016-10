Sky Atlantic HD 09:55 bis 11:00 Serien Peaky Blinders - Gangs of Birmingham Waffenpoker GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Thomas Shelby (Cillian Murphy) trifft sich mit Grace (Annabelle Wallis), dem schönen neuen Barmädchen aus dem "Garrison". Er will nicht wahrhaben, dass sie etwas im Schilde führt. Er glaubt, sie sei aus ihrer irischen Heimat geflüchtet, weil sie unehelich schwanger wurde. Tatsächlich wurde Grace aber von Inspector Campbell (Sam Neill) beauftragt, die "Peaky Blinders" auszuspionieren. - Packende britische Gangsterserie nach historischen Begebenheiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cillian Murphy (Thomas Shelby) Paul Anderson (Arthur Shelby) Joe Cole (John Shelby) Packy Lee (Johnny Dogs) Sam Neill (Inspector Chester Campbell) Alfie Evans-Meese (Finn Shelby) Iddo Goldberg (Freddie Thorne) Originaltitel: Peaky Blinders Regie: Otto Bathurst Drehbuch: Stephen Knight Kamera: George Steel Musik: Mearl, Martin Phipps Altersempfehlung: ab 12