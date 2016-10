Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Krimiserie Oz - Hölle hinter Gittern Utopia USA 2000 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Kette merkwürdiger Ereignisse in Emerald City reißt nicht ab. Häftling Ryan O'Reily (Dean Winters) führt weiterhin ein geheimes Verhältnis mit Offizierin Claire Howell (Kristin Rohde). Die Revision von Moses Deyell (Erik King) wurde abgelehnt. Das macht ihn so wütend, dass er ein Loch in die Zellenwand hackt. Chris Keller (Christopher Meloni) und Vern Schillinger (J.K. Simmons) planen unabhängig voneinander den nächsten Mord hinter Gittern. - Nichts für zarte Gemüter: Knallharte Knastserie aus dem Hause HBO von Emmy-Preisträger Tom Fontana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adewale Akinnuoye-Agbaje (Simon Adebisi) Ernie Hudson (Warden Leo Glynn) Terry Kinney (Tim McManus) Rita Moreno (Sister Peter Marie) Harold Perrineau (Augustus Hill) Eamonn Walker (Kareem Said) Lee Tergesen (Tobias Beecher) Originaltitel: Oz Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Tom Fontana Altersempfehlung: ab 16

