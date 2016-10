Sky Atlantic HD 22:00 bis 22:30 Serien Nurse Jackie Der Kreislauf des Lebens USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Krankenschwester Jackie (Edie Falco) hat immer mehr damit zu kämpfen, ihre Tablettenabhängigkeit zu verbergen. Verzweifelt fleht sie Krankenhausapotheker und Ex-Affäre Eddie (Paul Schulze) um die umstrittene Ersatzdroge Suboxone an. Als sie erfährt, dass ihre Tochter Grace in der Schule eine Selbsthilfegruppe von Angehörigen Suchtkranker gegründet hat, wirft sie Partydrogen ein, die sie in deren Zimmer gefunden hat. - Vielschichtiger, schwarzhumoriger US-Serienhit mit "Sopranos"-Star Edie Falco als tablettenabhängige Krankenschwester. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Anna Deavere Smith (Gloria Akalitus) Stephen Wallem (Thor Lundgren) Betty Gilpin (Dr. Carrie Roman) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Jesse Peretz Drehbuch: Heidi Schreck Musik: Pat Irwin Altersempfehlung: ab 12