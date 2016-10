Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Nichts als Blut USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein neuer Mord schreckt Bon Temps auf: Tara (Rutina Wesley) entdeckt vor dem Merlotte's eine Tote, der man das Herz herausgerissen hat. Sam findet unterdessen heraus, warum ihm Maryann (Michelle Forbes) so bekannt vorkommt - und ist über diese Entdeckung nicht erfreut. Von seiner Sucht nach Vampirblut geheilt, stolpert Sookies Bruder Jason (Ryan Kwanten) geradewegs in die nächste Abhängigkeit: Er schließt sich einer vampirfeindlichen Sekte an. - Start der zweiten Staffel des Mystery-Serienhits vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Mehcad Brooks (Eggs) Originaltitel: True Blood Regie: Daniel Minahan Drehbuch: Alexander Woo Kamera: Matthew Jensen Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16