Sky Atlantic HD 12:00 bis 13:05 Serien Big Love Abschied USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Die einflussreiche Lobbyistin Marilyn (Sissy Spacek) wurde gefeuert und entpuppt sich als korrupte Betrügerin, die vor nichts Halt macht, um Bill (Bill Paxton) zu Fall zu bringen. Dabei kommt sie dem Geheimnis der Henricksons immer näher. - Preisgekrönte, humorvolle Serie, die Einblick in den Familienalltag eines mormonischen Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Amanda Seyfried (Sarah Henrickson) Shawn Doyle (Joey Henrickson) Melora Walters (Wanda Henrickson) Originaltitel: Big Love Regie: David Knoller Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer, Patricia Breen Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Anton Sanko Altersempfehlung: ab 6