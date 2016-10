Sky Atlantic HD 09:55 bis 11:00 Serien Peaky Blinders - Gangs of Birmingham Geschenk des Teufels GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken England, 1919: Tommy Shelby (Cillian Murphy) und seine Brüder Arthur (Paul Anderson) und John (Joe Cole) haben im Ersten Weltkrieg gekämpft. Zurück in den Slums von Birmingham, sind sie bereit, sich als gefürchtete und zugleich bewunderte Gang mit Gewalt durchzusetzen. Mit Pferderennen, illegalen Wetten und Schwarzmarkthandel wollen die "Peaky Blinders" ihren Familien Reichtum und Ansehen verschaffen. - Packende britische Gangsterserie nach historischen Begebenheiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Anderson (Arthur Shelby) Cillian Murphy (Thomas Shelby) Sam Neill (Inspector Chester Campbell) Joe Cole (John Shelby) Iddo Goldberg (Freddie) Alfie Evans-Meese (Finn Shelby) Sophie Rundle (Ada Shelby) Originaltitel: Peaky Blinders Regie: Otto Bathurst Drehbuch: Stephen Knight Kamera: George Steel