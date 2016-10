Zweiter Weltkrieg: Der junge Afroamerikaner Hannibal Lee (Laurence Fishburne) träumt von einer Karriere als Army-Pilot. Gemeinsam mit den Schwarzen Billy (Cuba Gooding Jr.), Leroy (Malcolm-Jamal Warner) und Walter (Allen Payne) absolviert er die harte Ausbildung in Tuskegee. Ihr rassistischer Vorgesetzter (John Lithgow) schikaniert die Männer vom ersten Tag an. Erst der Besuch der First Lady, Eleanor Roosevelt (Rosemary Murphy), führt zu Veränderungen. - Dreifach Emmyprämiertes Fliegerdrama mit Starbesetzung. In Google-Kalender eintragen