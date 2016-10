Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Krimiserie Oz - Hölle hinter Gittern Date mit einem Engel USA 2000 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Um die Gewaltbereitschaft innerhalb von Emerald City zu verringern, werden die weißen Insassen in einen anderen Trakt verlegt. Der Gefangene Kareem Said (Eamonn Walker) und sein Zellengenosse wollen Bereichsleiter Martin Querns (Reg E. Cathey) davon überzeugen, dass diese Maßnahmen zu viele negativen Auswirkungen nach sich zieht. Jedoch ohne Erfolg. - Nichts für zarte Gemüter: Knallharte Knastserie aus dem Hause HBO von Emmy-Preisträger Tom Fontana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adewale Akinnuoye-Agbaje (Simon Adebisi) Ernie Hudson (Warden Leo Glynn) Terry Kinney (Tim McManus) Rita Moreno (Sister Peter Marie) Harold Perrineau (Augustus Hill) Eamonn Walker (Kareem Said) Lee Tergesen (Tobias Beecher) Originaltitel: Oz Regie: Keith Samples Drehbuch: Tom Fontana Altersempfehlung: ab 16

