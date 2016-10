Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:00 Mysteryserie XIII - Die Verschwörung Auf Leben und Tod F, CDN 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken XIII (Stuart Townsend) wird von Betty (Roxane Mesquida) in ein bizarres Untergrund-Gefängnis gesteckt, wo die Insassen wie Gladiatoren um ihr Leben kämpfen müssen. Dort trifft XIII auf bekannte Gesichter: Mozambique (Wole Daramola), Filmproduzent Barry Salters (Jason Blicker), Amos (Greg Bryk) und Grier (Lisa Berry). Währenddessen versuchen Betty und Victor Gong (Shannon Kook), die Xu Corporation unter ihre Kontrolle zu bekommen. - Die zweite Staffel der mitreißenden Serien-Verfilmung des gleichnamigen Kultcomics. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Townsend (XIII / XIII.2) Aisha Tyler (Jones) Stephen McHattie (President Carrington) Greg Bryk (Amos) Vanessa Matsui (Laura Amos) Roxane Mesquida (Betty) Bruce Ramsay (Max Vargas) Originaltitel: XIII: The Series Regie: David Wu Drehbuch: Karen McClellan Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 16