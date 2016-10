Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Arztserie The Knick Folge: 7 Menschenjagd USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als ein Polizist auf offener Straße von einem Afro-Amerikaner erstochen wird, kocht der Hass zwischen weißen und schwarzen New Yorkern hoch. Auch vor dem Knickerbocker Hospital machen die rassistischen Spannungen keinen Halt - und zwingen Chefchirurg Dr. Thackery (Clive Owen) und seinen afro-amerikanischen Kollegen Algernon Edwards (Andre Holland) zum Handeln. - Düster, blutig, verstörend: Steven Soderberghs schonungslos realistische Serie über ein New Yorker Krankenhaus um 1900. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Dr. John W. Thackery) Andre Holland (Algernon) Jeremy Bobb (Herman Barrow) Juliet Rylance (Cornelia) Eve Hewson (Lucy) Michael Angarano (Dr. Bertie Chickering Jr.) Chris Sullivan (Tom Cleary) Originaltitel: The Knick Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler Kamera: Steven Soderbergh Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 16