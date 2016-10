Sky Atlantic HD 08:10 bis 10:00 Drama Walkout - Aufstand in L.A. USA 2006 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Los Angeles, 1968: An den Highschools im Osten der Stadt haben die hispanischen Schüler mit Benachteiligungen zu kämpfen. Eine Gruppe von Aktivisten will sich das nicht länger bieten lassen. Unter Führung des Junglehrers Sal Castro (Michael Peña) und der Studentin Paula Crisostomo (Alexa Vega) sorgen sie mit Streiks und Protestmärschen für landesweites Aufsehen. - Engagiertes Sozialdrama nach wahren Ereignissen von Edward James Olmos, der 1968 selbst bei den Protesten dabei war. Mit Alexa Vega ("Spy Kids") und Michael Peña ("Babel") top besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexa PenaVega (Paula Crisostomo) Michael Peña (Sal Castro) Yancey Arias (Panfilo Crisostomo) Laura Harring (Francis Crisostomo) David Warshofsky (Lloyd Hurley) Efren Ramirez (Bobby Verdugo) Tim DeKay (Mr. Peck) Originaltitel: Walkout Regie: Edward James Olmos Drehbuch: Marcus DeLeon, Ernie Contreras, Timothy J. Sexton Kamera: Donald Morgan M. Musik: Rosino Serrano Altersempfehlung: ab 12

