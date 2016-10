Sky Atlantic HD 07:00 bis 08:10 Abenteuerserie John Adams - Freiheit für Amerika Der erste Präsident USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken John Adams (Paul Giamatti) sammelt in Europa Geld und Unterstützung für die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung. In Paris ist er dann endlich wieder vereint mit seiner Frau Abigail (Laura Linney) und reist mit ihr weiter nach London. Zu den ersten freien Wahlen der USA kehren sie nach Amerika zurück. Und wieder einmal stellt Adams sein Privatleben für seine politische Karriere zurück. - 13 Emmys und 4 Golden Globes für die starbesetzte, authentische Miniserie über den Gründervater der USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Giamatti (John Adams) Laura Linney (Abigail Adams) Stephen Dillane (Thomas Jefferson) John Dossett (Benjamin Rush) Sarah Polley (Abigail "Nabby" Adams) David Morse (George Washington) Tom Wilkinson (Benjamin Franklin) Originaltitel: John Adams Regie: Tom Hooper Drehbuch: Kirk Ellis, Michelle Ashford, David McCullough Kamera: Tak Fujimoto Musik: Joseph Vitarelli Altersempfehlung: ab 12

