Sky Atlantic HD 03:00 bis 04:00 Serien Billions Die Bombe platzt USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) kommt dem Maulwurf in seiner Firma auf die Spur. Chuck (Paul Giamatti) zweifelt immer mehr an den Ermittlungen gegen Axe und wünscht sich eine Zukunft, in der Axe Capital nicht mehr zwischen ihm und seiner Frau steht. Auch die Ehe zwischen Bobby und Lara (Malin Akerman) bröckelt unter dem Druck der Ermittlungen. Doch Bobby gerät erst recht in die Defensive, als ein dunkles Geheimnis aus seiner Vergangenheit bekannt wird. - Die vielfach prämierten Stars Damian Lewis ("Homeland") und Paul Giamatti ("John Adams") liefern sich einen erbarmungslosen Zweikampf im Wall-Street-Milieu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Giamatti (U.S. Attorney Chuck Rhoades) Maggie Siff (Wendy Rhoades) David Costabile (Mike "Wags" Wagner) Originaltitel: Billions Regie: James Foley, Neil Burger, Susanna White Drehbuch: Brian Koppelman, Andrew Ross Sorkin Musik: Eskmo Altersempfehlung: ab 12

