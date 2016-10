Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:10 Serien Downton Abbey Eine gute Nachricht GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Auftakt der finalen Staffel: In den 20er-Jahren steckt England in einer Wirtschaftskrise. Während manche Adelsfamilien bereits ihre Anwesen verkaufen müssen, denkt der Earl of Grantham (Hugh Bonneville) über die Rationalisierung des Personals auf Downton Abbey nach. Seine Tochter Mary (Michelle Dockery) soll zukünftig die Verwaltung des Familiensitzes übernehmen. - Elegisches, preisgekröntes Familienepos von Oscarpreisträger Julian Fellowes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Bonneville (Robert Crawley, Earl of Grantham) Laura Carmichael (Lady Edith Crawley) Michelle Dockery (Lady Mary Crawley) Jim Carter (Mr. Carson) Brendan Coyle (John Bates) Maggie Smith (Violet, Dowager Countess of Grantham) Elizabeth McGovern (Cora, Countess of Grantham) Originaltitel: Downton Abbey Regie: Minkie Spiro Drehbuch: Julian Fellowes Kamera: Michael McDonough Altersempfehlung: ab 12