Sky Atlantic HD 13:05 bis 13:55 Mysteryserie Twin Peaks Folge: 18 Bruderzwist USA 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken Agent Cooper (Kyle MacLachlan) hält den Mordfall Laura Palmer für abgeschlossen und will Urlaub machen. Aber dann erfährt er, dass er wegen seiner unorthodoxen Methoden vom Dienst suspendiert wurde. Catherine Martell (Piper Laurie) offenbart Sheriff Truman (Michael Ontkean), was sich an dem Abend, an dem das Sägewerk in Brand gesteckt wurde, zugetragen hat. Unterdessen unternimmt Cooper mit Major Briggs (Don S. Davis) einen Angelausflug, der ein beunruhigendes Ende findet: Briggs verschwindet plötzlich in gleißendem Licht. - Die legendäre Kultserie, mit der Serienschöpfer David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle MacLachlan (Special Agent Dale Cooper) Michael Ontkean (Sheriff Harry S. Truman) Lara Flynn Boyle (Donna Hayward) Joan Chen (Jocelyn Packard) Grace Zabriskie (Sarah Palmer) Don S. Davis (Major Briggs) Frances Bay (Mrs. Tremond) Originaltitel: Twin Peaks Regie: Tina Rathborne Drehbuch: Tricia Brock Kamera: Frank Byers Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 6