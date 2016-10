Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Arztserie The Knick Folge: 6 Forschungsarbeit USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachts zitiert Chefchirurg Dr. Thackery (Clive Owen) Assistenzarzt Bertie (Michael Angarano) ins Knickerbocker Hospital. Nach Experimenten unter Drogen glaubt Thackery eine Lösung für das Kaiserschnitt-Problem gefunden zu haben, das seinen Mentor einst in den Selbstmord trieb. Assistent Everett Gallinger (Eric Johnson) wacht am Krankenbett seines Meningitis-kranken Babys. Das lebensbedrohliche Virus hat er selbst von einem Patienten an seine Tochter übertragen. - Düster, blutig, verstörend: Steven Soderberghs Serie über ein New Yorker Krankenhaus um 1900. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Dr. John W. Thackery) Andre Holland (Algernon) Jeremy Bobb (Herman Barrow) Juliet Rylance (Cornelia) Eve Hewson (Lucy) Andre Holland (Dr. Algernon Edwards) Michael Angarano (Dr. Bertie Chickering Jr.) Originaltitel: The Knick Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler Kamera: Steven Soderbergh Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 12