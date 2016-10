Sky Atlantic HD 08:10 bis 10:00 Drama Highschool Cheaters - Die Superbetrüger USA 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Englischlehrer Gerald Plecki (Jeff Daniels) soll mit seinen unterpriveligierten Schülern in einem Wettbewerb gegen Elite-Schulen antreten. Erst, als sich seine Kids die Lösungen der Aufgaben vorab besorgen, gibt es eine Chance, der zu erwartenden Demütigung zu entgehen. Doch was, wenn der Schwindel auffliegt? - Hintergründiges Drama nach einer wahren Begebenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Daniels (Dr. Gerald Plecki) Jena Malone (Jolie Fitch) Paul Sorvino (Constantine Kiamos) Luke Edwards (Darius Bettus) Blake Heron (Matt Kur) Dov Tiefenbach (Irwin Flickas) Dan Warry-Smith (Paul) Originaltitel: Cheaters Regie: John Stockwell Drehbuch: John Stockwell Kamera: David Hennings Musik: Paul Haslinger