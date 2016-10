Sky Atlantic HD 22:50 bis 00:25 Thriller Der Infiltrator USA 1995 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der jüdische Journalist Yaron Svoray (Oliver Platt) recherchiert über Skinheads in Deutschland. Er schleust sich in ihre Kreise ein und erkennt bald, wie brandgefährlich die jungen Nazis sind. Unter Einsatz seines Lebens stellt er ihnen eine Falle. - Exzellenter Thriller nach einer wahren Begebenheit. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Oliver Platt (Yaron Svoray) Arliss Howard (Rick Eaton) Peter Riegert (Rabbi Abraham Cooper) Alan King (Rabbi Marvin Hier) Alex Kingston (Anna) Tony Haygarth (Gunther Fischer) Michael Byrne (Creutz) Originaltitel: The Infiltrator Regie: John Mackenzie Drehbuch: Guy Andrews Kamera: Mick Coulter Musik: Hal Lindes Altersempfehlung: ab 18