Sky Atlantic HD 22:15 bis 22:50 Comedyserie Silicon Valley Aufwärtstrend USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Erlich (T.J. Miller) erhält ein lukratives Angebot für "Pied Piper". Kurz vor dem Verkauf plagt Richard (Thomas Middleditch) allerdings ein schlechtes Gewissen - weil die hohen Nutzerzahlen gefälscht sind. Unterdessen entwickelt sich die Videochat-App von Dinesh (Kumail Nanjiani) zu einem Erfolg. - "Beavis and Butt-Head"-Schöpfer Mike Judge blickt in dem HBO-Comedy-Hit mit bissigem Witz auf digitalen Konkurrenzdruck, Technik-Kult und Nerd-Klischees. Schauspieler: Mark Bloom (VC) Ari Frenkel (Young Guy) Mizo Ghendar (Computer customer service) Dustyn Gulledge (Evan) Alyssa Gabrielle Rodriguez (Coleman Assistant) Annie Sertich (C.J. Cantwell) Chris Williams (Hoover) Originaltitel: Silicon Valley Regie: Alec Berg Drehbuch: Mike Judge, Alec Berg Altersempfehlung: ab 6