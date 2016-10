Sky Atlantic HD 18:10 bis 20:05 Drama Frank, Dean & Sammy tun es USA 1998 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken "The Rat Pack": Das sind die Sänger und Entertainer Frank Sinatra (Ray Liotta), Dean Martin (Joe Mantegna) und Sammy Davis, Jr. (Don Cheadle) der Schauspieler Peter Lawford (Angus Macfadyen) und der Komiker Joey Bishop (Bobby Slayton). Ende der 50er sind sie nicht nur DIE Stars der Entertainment-Industrie und ein eingeschworener Freundeskreis, auf ihren ausschweifenden Partys treffen sich auch die Spitzen der Politik. Aber genauso der Mafia. Ein Skandal scheint programmiert. - Drei Emmys und ein Golden Globe für das starbesetze Biopic über den berühmtesten Freundeskreis der Entertainment-Industrie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Liotta (Frank Sinatra) Joe Mantegna (Dean Martin) Don Cheadle (Sammy Davis Jr.) Angus MacFadyen (Peter Lawford) William Petersen (John F. Kennedy) Barbara Niven (Marilyn Monroe) Deborah Kara Unger (Ava Gardner) Originaltitel: The Rat Pack Regie: Rob Cohen Drehbuch: Kario Salem Kamera: Shane Hurlbut Musik: Mark Adler Altersempfehlung: ab 6