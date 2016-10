Sky Atlantic HD 13:25 bis 14:15 Serien Deadwood Lebenslüge USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gerade als die Affäre zwischen Neu-Sheriff Seth Bullock (Timothy Olyphant) und der Witwe Alma (Molly Parker) so richtig ins Rollen kommt, treffen seine Frau Martha (Anna Gunn) und ihr Sohn in Deadwood ein. Alma macht Seths Frau ein Willkommensgeschenk, doch diese ahnt, dass zwischen den beiden etwas läuft. Die bekannte weibliche Intuition! - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) John Hawkes (Sol Star) Robin Weigert (Calamity Jane) Brad Dourif (Doc Cochran) Powers Boothe (Cy Tolliver) Originaltitel: Deadwood Regie: Ed Bianchi Drehbuch: David Milch Kamera: Lloyd Ahern Musik: David Schwartz, Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 16