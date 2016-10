Sky Atlantic HD 11:20 bis 12:25 Serien Die Sopranos Kalt wie der Tod USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem AJ sich erneut ziemlich daneben benommen hat, sehen sich Tony (James Gandolfini) und Carmela (Edie Falco) gezwungen, ihn auf eine Militärschule zu schicken. Indessen findet sich die Familie mal wieder in Artie Bucco's Restaurant ein. Dort geht Meadow ihren Gedanken über das Leben und Sterben in der Soprano-Familie nach. - Letzte Folge der dritten Staffel des vielfach preisgekrönten Serienhits über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Tony Sirico (Paulie "Walnuts" Gualtieri) Robert Iler (Anthony "A.J." Soprano, Jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: John Patterson Drehbuch: David Chase, Lawrence Konner Kamera: Phil Abraham Altersempfehlung: ab 12