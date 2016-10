Sky Atlantic HD 09:20 bis 10:20 Serien Die Sopranos Verschollen im Schnee USA 2001 Dolby 16:9 HDTV Merken Paulie (Tony Sirico) und Chris (Michael Imperioli) erleben in den Wäldern von South Jersey einen wahren Albtraum. Das Treffen mit einem russischen Mafioso eskaliert. Bei der wilden Verfolgungsjagd im Schnee verlieren die beiden nicht nur ihre Beute, sondern auch die Orientierung. Ein verzweifelter Anruf bei Tony (James Gandolfini) bringt sie auch nicht weiter, denn der steckt in Beziehungskalamitäten mit seiner Geliebten Gloria. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Tony Sirico (Paulie "Walnuts" Gualtieri) Robert Iler (Anthony "A.J." Soprano, Jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: Steve Buscemi Drehbuch: David Chase, Timothy Van Patten, Terence Winter Kamera: Phil Abraham Altersempfehlung: ab 16