Sky Atlantic HD 07:05 bis 07:35 Comedyserie How to make it in America Ben und Cam werden gelinkt USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Yosi (Nick Chinlund) macht Cam (Victor Rasuk) und Ben (Bryan Greenberg) ein geschäftliches Angebot, doch Cam lehnt ab. Ben, der inzwischen Nancy (Gina Gershon) sehr nah gekommen ist, weiß nicht, welcher Schritt der beste für "CRISP" ist und fragt die erfahrene Geschäftsfrau um Rat. Rachel (Lake Bell) gibt sich inzwischen bewusstseinserweiternden Erfahrungen mit Tim (James Ransone) in einer Sauna hin. - Cool, witzig, szenig: Die neue Serie von Mark Wahlberg ("Entourage") um zwei junge Glückssucher und den American Dream. Schauspieler: Bryan Greenberg (Ben Epstein) Victor Rasuk (Cam) Luis Guzmán (René Calderon) Lake Bell (Rachel Chapman) Martha Plimpton (Edie Weitz) Eddie Kaye Thomas (David 'Kappo' Kaplan) Kid Cudi (Domingo Brown) Originaltitel: How to make it in America Regie: Danny Leiner Drehbuch: Jill Soloway, Ian Edelman