Sky Atlantic HD 03:05 bis 04:00 Serien Deadwood Lebenslüge USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Calamity Jane (Robin Weigert) kehrt zurück nach Deadwood, wo ihr Doc Cochran (Brad Dourif) nach einer gründlichen Untersuchung rät, endlich mit dem Trinken aufzuhören. Sheriff Bullock (Timothy Olyphant) will von der Witwe Alma (Molly Parker) wissen, ob sie ihr Leben mit ihm verbringen will. Da sie befürchtet, dass sie sich dann von Sophia (Bree Seanna Wall) trennen müsste, lehnt sie ab. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) John Hawkes (Sol Star) Robin Weigert (Calamity Jane) Brad Dourif (Doc Cochran) Powers Boothe (Cy Tolliver) Originaltitel: Deadwood Regie: Ed Bianchi Drehbuch: Jody Worth, David Milch Kamera: Lloyd Ahern Musik: David Schwartz, Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 16

