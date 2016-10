Sky Atlantic HD 01:05 bis 02:10 Dokumentation Harte Zeiten - New York in der Krise USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die preisgekrönten Filmemacher Marc Levin und Daphne Pinkerson begleiten sechs Monate lang vier New Yorker Paare, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Sie beobachten die wachsende Verzweiflung der Männer und Frauen, die in reine Selbstverachtung mündet. Politik und Arbeitgeber ignorieren ihre Not. Am Beispiel dieser Paare lässt sich ermessen, wie die Wirtschaftskrise das Kaufverhalten verändert, Hypotheken in die Höhe schnellen und die Mittelschicht verarmen lässt. - Beeindruckende Langzeit-Doku über arbeitslose New Yorker Paare. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hard Times: Lost on Long Island Regie: Marc Levin