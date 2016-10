Sky Atlantic HD 22:10 bis 22:45 Comedyserie Silicon Valley Pressearbeit USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die "Pied Piper"-Jungs realisieren, dass ihre Firma finanziell am Abgrund steht. Da ihr Boss die Firma verlassen hat, wollen sie allen überflüssigen Mitarbeitern kündigen und das überteuerte Büro verlassen. Mit der Büro-Einrichtung verscherbeln sie versehentlich auch eine Festplatte mit wichtigen Dateien. - "Beavis and Butt-Head"-Schöpfer Mike Judge blickt in dem HBO-Comedy-Hit mit bissigem Witz auf digitalen Konkurrenzdruck, Technik-Kult und Nerd-Klischees. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erin Breen (Jan) Mary-Kate FitzPatrick (Hot Filler Girl) Dustyn Gulledge (Evan) Chelsey Ireland (Receptionist) Phillip Jeanmarie (Don) Eddie Liu (Doug) Shannon McClung (Keith) Originaltitel: Silicon Valley Regie: Eric Appel Altersempfehlung: ab 6