Sky Atlantic HD 20:30 bis 21:05 Comedyserie Silicon Valley Vertriebsstrategie USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dinesh und Gilfoyle (Kumail Nanjiani, Martin Starr) sind beeindruckt von Pied Pipers neuen Büroräumen. Richard (Thomas Middleditch) fürchtet jedoch, dass seine Vision von Pied Piper durch den neuen CEO Jack Barker (Stephen Tobolowsky) und das neue Sales-Team ruiniert wird. - "Beavis and Butt-Head"-Schöpfer Mike Judge blickt in dem HBO-Comedy-Hit mit bissigem Witz auf digitalen Konkurrenzdruck, Technik-Kult und Nerd-Klischees. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Middleditch (Richard Hendricks) T.J. Miller (Erlich Bachman) Josh Brener (Nelson 'Big Head' Bighetti) Martin Starr (Bertram Gilfoyle) Kumail Nanjiani (Dinesh Chugtai) Amanda Crew (Monica) Zach Woods (Donald 'Jared' Dunn) Originaltitel: Silicon Valley Regie: Mike Judge Drehbuch: Ron Weiner Altersempfehlung: ab 6