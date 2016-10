Motorvision.TV 05:10 bis 05:35 Motorsport High Octane 12 Hours of ATV America USA 2010 Stereo 16:9 Merken Heute in High Octane fahren wir nach Fort Dodge, Iowa, für die Einführung von Maxs Tires 12 Hours of ATV America. 54 Teams machen sich bereit und fahren zwischen Tag und Nacht für das erste Mal in diesem brutalen 12-Stunde-Quad-Extravaganza. Außerdem reden wir mit den Quad-Superstars Tim Farr und Jeremiah Jones. Das ist aber nicht alle die Quad-Aktion. Wir werfen einen Blick auf den Film Quatros Locos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane