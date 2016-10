Sky Krimi 00:00 bis 00:55 Krimiserie Die Kumpel Knastbrüder D 2001 Stereo Merken Mickey und Tina haben den Gangsterboss Carlos Vrascheck um eine große Summe Geld betrogen. Das beauftragt daraufhin einen Killer, der Mickey erschießt. In einem Schließfach entdeckt Timo nicht nur das gestohlene Geld, sondern auch Vraschecks Notebook. Um an die Daten zu gelangen, benötigt man einen elektronischen Schlüssel, der im Besitz von Vrascheck ist. Manni wird undercover in das Gefängnis eingeschleust. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Stieren (Timo) Axel Häfner (Manni) Miguel Herz-Kestranek (Vrascheck) Ann Cathrin Sudhoff (Tina) Arndt Schwering-Sohnrey (Mickey) Originaltitel: Die Kumpel Regie: Karl Kases Drehbuch: Andreas Heckmann, Andreas Schmitz Kamera: David Sanderson Musik: Jörg Jesse, Curt Cress