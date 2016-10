Sky Krimi 14:20 bis 15:10 Krimiserie Heldt Folge: 17 Glücklicher Tod D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Staatsanwältin Ellen Bannenberg hat bei ihrem renitenten Kommissar Konsequenzen gezogen: Heldt muss als Ausbilder zur Polizeischule und langweiligen Unterricht abhalten. In seiner Bewährungszeit sollte er sich an drei Regeln halten: kein Kontakt zum Präsidium, keine Ermittlungen und den Schülern ein gutes Vorbild sein. Trotzdem bekommt er den aktuellen Fall mit. Bannenberg und Grün übernehmen die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Drogentoten Jablonsky. Klar, dass sich Heldt heimlich einmischt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Kommissar Nikolas Heldt) Janine Kunze (Staatsanwältin Ellen Bannenberg) Timo Dierkes (Hauptkommissar Detlev Grün) Felix Vörtler (Carlo) Yunus Cumartpay (Achmed) Angelika Bartsch (Dr. Hannah Holle) Steffen Will (Mario Korthals) Originaltitel: Heldt Regie: Philipp Osthus Drehbuch: Lorenz Lau-Uhle Kamera: Maximilian Lips Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 6