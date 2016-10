Sky Krimi 05:45 bis 06:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 56 Das Schweigen der Schweine D 2005 Stereo Merken Auf einer Schweinezuchtfarm kommen einige Tiere auf dubiose Weise um. Am nächsten Tag wird der Leiter der Farm, Dr. Helmut Spirk, erschlagen aufgefunden. Haben es die Cops mit einem Tier- und Menschenmörder zu tun? In dieses Täterprofil passt der Schlachthofangestellte Tobias Sappel, der für die Mordzeit über kein Alibi verfügt. Geheimnisvolle Schriftzeichen auf der Stirn des Toten führen die Ermittler aber noch auf eine ganz andere Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Thomas Stielner (Vincent Hofer) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Philipp Geigel Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12

