Sky Krimi 01:35 bis 02:25 Krimiserie SK Kölsch Notgroschen D 2005 Stereo Der Betrüger Kaiser stirbt im Knast unter mysteriösen Umständen an einem Herzinfarkt. Jupp erfährt, dass selbst seine eigene Mutter zu Kaisers Opfern gehörte. Und offenbar hat der Abzocker vor seiner Verhaftung einen Notgroschen zurückgelegt: knapp eine Million Euro in einem sicheren Versteck. Schauspieler: Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Dirk Martens (Falk von Schermbeck) Hendrik Arnst (Theodor Kaiser) Kristian Wanzl (Thomas Zühlke) Rolf Zacher (Günter Wiberti) Claudine Wilde (Daniela Wollschläger) Mirco Reseg (Gert Lehmann) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Torsten Löhn Drehbuch: Michael Illner Kamera: Thomas von Kreisler Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16