Sky Krimi 23:50 bis 00:45 Krimiserie Die Kumpel Chefsache D 2001 Stereo Ihr Hund rettet der Staatsanwältin Rica Severin das Leben: Er beißt zu, als ein Unbekannter einen Mordanschlag auf sie verübt. Oberstaatsanwalt Sturm schaltet sich in die Ermittlungen ein und stellt Rica unter Personenschutz. Die Leibwächter verlieren sie jedoch aus den Augen. Ricas Leben gerät erneut in Gefahr - wäre nicht Manni da. Schauspieler: Felix Theissen (Timo Laboga) Axel Häfner (Manni Tenckhoff) Bernd Stegemann (Köster) Katharina Abt (Rica Severin) Paul Faßnacht (Hans Diehl) Heinrich Giskes ("Vatta" Laboga) Originaltitel: Die Kumpel Regie: Karl Kases Drehbuch: Daniele Grieco, Michael Paul Kamera: David Sanderson Musik: Jörg Jesse, Curt Cress