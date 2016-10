In der Traditionsbrauerei Bächle wird Markus Meier-Bächle tot im Gärkeller aufgefunden. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, stellt sich als Familiendrama heraus. Eine unzufriedene Ehefrau, ein verschwundener Praktikant und eine verarmte Laborantin deuten auf verstrickte Verhältnisse innerhalb der Brauerei hin. In Google-Kalender eintragen