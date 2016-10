Sky Krimi 13:30 bis 14:20 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 289 Erlösung D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Schwimmbad treibt die Leiche des Ex-Leistungsschwimmers Belling. Nur war dieser seit Jahren wegen einer Parkinson-Erkrankung an den Rollstuhl gefesselt, von dem nun jede Spur fehlt. Wählte er den Freitod oder war es Mord? Noch bevor die SOKO mit den Ermittlungen beginnt, ruft Hajo Trautzschke sein Team zusammen. Ein Journalist erpresst ihm mit einer alten Geschichte. Jetzt will der SOKO-Chef seinen Leuten die Wahrheit über ein dunkles Kapitel aus seinem Leben beichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Cordelia Wege (Simone Belling) Kai Ivo Baulitz (Dr. Thomas Sauer) Thomas Limpinsel (Uwe Belling) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Andreas Morell Drehbuch: Ulf Tschauder Kamera: Friederike Heß Musik: Andreas Hoge