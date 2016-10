Sky Krimi 07:25 bis 08:15 Krimiserie Heldt Folge: 19 Die Schwarze Witwe D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Schönheitschirurg Martin Sobotka wird vergiftet und erstickt in seiner Villa aufgefunden. Der Safe ist leergeräumt, ein Raub liegt aber nicht vor. Liegt hier vielleicht ein Tatmotiv? Mit seinem Kollegen Mario Korthals knackt Heldt den Sicherheitscode von Sobotkas Computer. Er hatte sich auf Datingplattformen herumgetrieben und intensiven Kontakt mit Michaela Weber. Die Polizei nimmt sie und die Datingportale genauer ins Visier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Kommissar Nikolas Heldt) Janine Kunze (Staatsanwältin Ellen Bannenberg) Timo Dierkes (Hauptkommissar Detlev Grün) Felix Vörtler (Carlo) Yunus Cumartpay (Achmed) Angelika Bartsch (Dr. Hannah Holle) Steffen Will (Mario Korthals) Originaltitel: Heldt Regie: Philipp Osthus Drehbuch: Berthold Probst, Lorenz Lau-Uhle Kamera: Maximilian Lips Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 6

