Sky Krimi 17:45 bis 18:35 Krimiserie SOKO Stuttgart Folge: 143 Schlitzohr D 2015 Stereo 16:9 HDTV Der Asservatenkammerleiter Friedemann Sonntag ahnt Böses, als sein Neffe Björn Rieger am Ende der Walz nicht nach Hause zurückkehrt. Er alarmiert die Polizei. Im Wanderbuch des Vermissten ist eine Schlägerei mit dem Zimmermannskollegen Olav Bock notiert. Denn Björn wollte Bock wegen unehrenhaften Verhaltens melden. Was war der Grund für die Auseinandersetzung? Noch mehr Notizen aus Björns Wanderbuch geben der SOKO Rätsel auf. Darin sind Zahlen notiert, an deren Entschlüsselung IT-Experte Rico Sander arbeitet. Bringen sie das Team um Martina Seiffert auf die richtige Spur? Schauspieler: Astrid M. Fünderich (Martina Seiffert) Peter Ketnath (Joachim Stoll) Benjamin Strecker (Rico Sander) Yve Burbach (Selma Kirsch) Karl Kranzkowski (Michael Kaiser) Mike Zaka Sommerfeldt (Jan Arnaud) Eva Maria Bayerwaltes (Prof. Dr. Lisa Wolter) Originaltitel: Soko Stuttgart Regie: Daniel Helfer Drehbuch: Andreas Knaup Kamera: Stefan Ditner Musik: Uwe Schenk