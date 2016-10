Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 52 Die Spur des heiligen Antonius D 2005 Stereo Merken Hendrik Winkler, Sammler alter Heiligenfiguren, wird erhängt aufgefunden. Des Mordes verdächtig ist seine Freundin Milena, die sich von ihm trennen wollte. Eine Kette am Tatort führt die Polizei zu Winklers Putzfrau, der Wahrsagerin Theresia Günzkofer. Außerdem wurde eine Figur am Tatort gestohlen. Diese Spur führt die Cops zu Restaurator Meinrad Mehlinger. Der Fall wird für die Rosenheimer Ermittler immer verworrener. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Thomas Stielner (Vincent Hofer) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha, Thomas Schmid Kamera: Philipp Geigel Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12